أمطار ورياح على هذه الولايات غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأحد، والذي سيعرف جوا ممطرا على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف الولايات الشرقية والوسطى من الوطن، تساقطا للأمطار.

وستتراوح درجات الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 10 و19 درجة بالمناطق الداخلية.

فيما ستصل سرعة الرياح إلى 60كلم/سا على المناطق الشمالية للوطن.

أما بالنسبة للمناطق الجنوبية، فستعرف طقسا مشمسا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 18 و34 درجة. فيما تصل سرعة الرياح إلى 30كلم/سا.