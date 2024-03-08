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أمطار ورياح على هذه الولايات غدا السبت

بقلم نادية بن طاهر
أمطار ورياح على هذه الولايات غدا السبت
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كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار على المناطق الشرقية والوسطى للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقس غائم جزئيا، وطقس مشمس إلى ممطر بالمناطق الشرقية والوسطى بعد الظهيرة.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 21 و23 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 17 و23 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا.

فيما ستعرف المناطق الجنوبية للوطن، طقسا مشمسا، وستتراوح درجات الحرارة بين 24 و36 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

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