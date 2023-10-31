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أمطار ورياح غدا على هذه الولايات

بقلم أمينة داودي
أمطار ورياح غدا على هذه الولايات
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تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تبقى الأجواء مغشاة على الولايات الشمالية للوطن مع بعض الأمطار المتفرقة.

وحسب ذات المصالح، فإن الأجواء ستكون من مشمسة إلى ممطرة على المناطق الشمالية للوطن. مع رياح تصل سرعتها إلى 40 كلم/سا بالشمال. بينما الأجواء ستبقى مشمسة بالمناطق الجنوبية مع رياح تصل سرعتها إلى 40 كلم/سا.

درجات الحرارة تتراوح مابين 24 و 28 درجة بالمناطق الساحلية. وما بين 21 و 26 درجة بالمناطق الداخلية. في حين تتراوح بين 29 و 39 درجة بالمناطق الجنوبية.

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