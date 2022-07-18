أمطار ورياح في الولايات الجنوبية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية في كل من إن قزام، تمنراست، جانت وبرج باجي مختار.

وجاء في ذات التنبيه أن كمية الأمطار المرتقبة قد تتعدى 15 ملم محليا بداية من منتصف النهار إلى غاية منتصف الليل.

وفي تنبيه ثان حذّرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 50 كلم /سا، على أن تكون مرفوقة بتطاير زوابع رملية.

وجاء في التنبيه أن الرياح ستكون بداية من منتصف النهار الى غاية 18:00 سا.

أما الولايات المعنية: أدرار وإن صالح.

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حذرت مصالح الأرصاد الجوية، أمس الأحد، من زوابع رملية، وأمطار رعدية بالولايات الجنوبية.

كما أشار تنبيه المصلحة، إلى أن الزوابع الرملية مرتقبة بداية من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء. أما الولايات المعنية، فهي كل من اليزي، عين صالح، أدرار.

في حين، ذكر التنبيه ذاته، أن الأمطار الرعدية تصل إلى 15 ملم محليا مرتقبة من منتصف النهار إلى غاية السادسة مساء. كما يتعلق الأمر بكل من ولايات برج باجي مختار، تمنراست، عين قزام.

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية معتبرة تصل كميتها إلى 20 ملم محليا.

وأضافنفس المصدر أن الأمطار ستكون بداية من منتصف نهار اليوم ويستمر غلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وجاء في ذات التنبيه أن الولايات المعنية هي: برج بوعريريج، باتنة، سطيف، خنشلة وبسكرة.