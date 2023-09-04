إعــــلانات
أخبار الجزائر

أمطار ورياح قوية على هذه الولايات اليوم

بقلم ع.ع
أمطار ورياح قوية على هذه الولايات اليوم
  • 144
  • 0

أفادت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، في تنبيه لها بتسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة اليوم.

وحسب التنبيه فإن تساقط الامطار سيكون بداية من الساعة 15:00 اليوم وتستمر إلى غاية منتصف الليل.

أما الولايات المعنية فهي: أدرار، برج باجي مختار، إن قزام، تمنراست و إن صالح.

كما أفاد تنبيه ثان لذات المصالح باستمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال. إلى غاية الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين.

والولايات المعنية بهذا التنبيه فهي: البيض، سيدي بلعباس، الجلفة، تيارت، النعامة، سعيدة، الأغواط، أولاد جلال، غرداية، الوادي، تقرت،المغير، بشار، بني عباس، أدرار، إن صالح.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/dLkQx
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر