أمطار ورياح قوية على هذه الولايات اليوم
بقلم ع.ع
أفادت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، في تنبيه لها بتسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة اليوم.
وحسب التنبيه فإن تساقط الامطار سيكون بداية من الساعة 15:00 اليوم وتستمر إلى غاية منتصف الليل.
أما الولايات المعنية فهي: أدرار، برج باجي مختار، إن قزام، تمنراست و إن صالح.
كما أفاد تنبيه ثان لذات المصالح باستمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال. إلى غاية الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين.
والولايات المعنية بهذا التنبيه فهي: البيض، سيدي بلعباس، الجلفة، تيارت، النعامة، سعيدة، الأغواط، أولاد جلال، غرداية، الوادي، تقرت،المغير، بشار، بني عباس، أدرار، إن صالح.
رابط دائم : https://nhar.tv/dLkQx