أمطار ورياح قوية على هذه الولايات غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف أجواءً ممطرة على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا السبت، طقس غائم جزئيا. وتساقط أمطار رعدية على المناطق الداخلية بعد الظهيرة.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من مستغانم ووهران وتلمسان وسيدي بلعباس وسعيدة ومعسر وغليزان. وكذا ولايات باتنة وأولاد جلال وبسكرة.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 22 و27 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 21 و28 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 28 و44 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا.

وستعرف كل من ولايات تيميمون وأدرار وإن صالح، هبوب رياح قوية وتشكل زوايع رملية.