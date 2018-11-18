أمطار ورياح قوية غدا على الولايات الشمالية

ستشهد الولايات الشمالية للوطن عودة الأمطار غدا الإثنين مع رياح قوية وتراجع في درجات الحرارة.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون غائمة في الصبيحة على الولايات الغربية والوسطى.

مع تساقط أمطار تكون أكثر غزارة بداية من الظهيرة خاصة على الولايات من مستغانم إلى تيزي وزو.

في حين ستكون الرياح قوية من غربية إلى جنوبية غربية تصل سرعتها إلى 50 كلم/ سا.

أما الولايات الشرقية فالأجواء من مغشاة إلى غائمة مع تساقط أمطار على المرتفعات والأوراس.

في حين الأجواء غائمة وممطرة بالصحراء الوسطى شمال الصحراء والواحات

درجات الحرارة ستشهد تراجعا ملحوظا تتراوح من 13 الى 23 درجة بالولايات الشمالية، ومن 18 الى 35 درجة بالجنوب.