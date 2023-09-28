أمطار ورياح قوية مصحوبة بتطاير كثيف للرمال على هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، بتسجيل أمطار رعدية معتبرة ورياح قوية صحوبة بتطاير للرمال اليوم على بعض الولايات الجنوبية.

وأوضح تنبيه لذات المصالح، أن كل من ولاية إليزي، جانت، إن صالح وتمنراست، ستشهدت تساقط أمطار رعدية. معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم.

مشيرة أن تساقط الأمطار سيستمر إلى غاية غاية الساعة 03:00 صبيحة يوم الجمعة.

كما جاء في تنبيه ثان للمصالح نفسها يفيد بتسجيل هبوب رياح قوية مصحوبة بتطاير كثيف للرمال. بداية من الساعة 09:00 اليوم الخميس.

وأكد ذات المصدر أن هبوب الرياح يستمر إلى غاية فجر يوم غد الجمعة، على ولايات تندوف، أدرار، برج باجي مختار و إن صالح.