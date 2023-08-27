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قناة النهار

أمطار ورياح قوية مع بحر هائج الحرارة في هذه المناطق

بقلم قناة النهار
أمطار ورياح قوية مع بحر هائج الحرارة في هذه المناطق
بحر هائج
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أمطار ورياح قوية مع بحر هائج الحرارة في هذه المناطق

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