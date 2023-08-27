قناة النهار أمطار ورياح قوية مع بحر هائج الحرارة في هذه المناطق بقلم قناة النهار نشر في 27 أوت 2023 - 15:05 بحر هائج شارك غرِّد أرسل 76 0 أمطار ورياح قوية مع بحر هائج الحرارة في هذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/B3EuV اقرأ أيضا الدورات الكروية عبر الأحياء.. المتنفس الوحيد لشباب المنطقة بورقلة قناة النهار 13 أوت بداية من 18 مليون سنتيم سعر العمرة هذه السنة..وهذا تاريخ أول رحلة قناة النهار 09 أوت إستمرار موجة الحر بالمناطق الغربية قناة النهار 09 أوت في حالة نادرة.. قصة حسام يعيش بأربع كلى سليمة قناة النهار 25 أوت باتنة : ضعف المحول الكهربائي يرهن واقعا فلاحيا واعدا بمنطقة ذراع قلالوش قناة النهار 07 أوت مستغانم / قطاع التربية يتدعم بمؤسسات تربوية جديدة مطلع الموسم الدرسي القادم قناة النهار 22 أوت طالع هابط: القل بسكيكدة عروس البحر الأبيض المتوسط تغرق في مياه الصرف الصحي قناة النهار 06 أوت صريح جدا: إخترت شريكة حياتك وتم رفضها من قبل والديك.. كيف تتصرف ؟ قناة النهار 18 أوت السردين بـ 700 دج.. غلاء الأسعار يغيب السمك عن موائد الجزائريين قناة النهار 19 أوت أحوال الطقس / أمطار رعدية غزيرة على الجنوب قناة النهار 16 أوت