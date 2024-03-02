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أمطار ورياح وبرد شديد غدا الأحد

بقلم نادية بن طاهر
أمطار ورياح وبرد شديد غدا الأحد
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كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأحد، والذي سيعرف عودة تساقط الأمطار على المناطق الشمالية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقسا ممطرا، فيما ستعرف المناطق الغربية طقس غائم جزئيا بعد الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة بين 12 و16 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 11 و19 درجة بالمناطق الداخلية. كما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا بالشمال.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقس مشمس غدا الأحد، حيث ستتراوح درجات الحرارة تتراوح بين 21 و34 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

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