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أمطار ورياح وبرد شديد غدا السبت

بقلم نادية بن طاهر
أمطار ورياح وبرد شديد غدا السبت
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كشفت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف عودة الأجواء الممطرة على عدة مناطق من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الوسطى والشرقية للوطن، طقسا ممطرا. فيما ستعرف المناطق الغربية، طقس ممطر إلى مشمس.

هذا وستصل سرعة الرياح، بالمناطق الشمالية، إلى 60 كلم/سا.

بينما ستتراوح درجات الحرارة بين 14 و18 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 10 و18 درجة بالمناطق الداخلية.

هذا وستعرف المناطق الجنوبية للوطن، طقسا مشمسا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 18 و32. فيما تصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

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