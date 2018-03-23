أمطار ورياح وثلوج بداية من ليلة اليوم

ستشهد الولايات الشمالية للوطن بداية من ليلة اليوم عودة للإضطرابات الجوية المحملة بأمطار وثلوج على المرتفعات الداخلية.

حسبما أكدته هوارية بن رقطة، المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ”النهار أونلاين”.

مشيرة إلى أن كل الولايات الشمالية للوطن ستكون على موعد مع إضطراب جوي نشيط من نوع آخر يأتي من الجانب الغربي.

ويكون أقل برودة من سابقه مع إنخفاض في درجات الحرارة.

مفيدة بأن الإضطراب سيلتحق أولا بالولايات الغربية ثم الولايات الوسطى لينتقل إلى الولايات الشرقية فيما بعد.

حيث ستكون الأجواء غدا باردة وغير مستقرة ممطرة على الولايات الشمالية وثلوج على المرتفعات الغربية التي يفوق علوها 1000 متر.

مع انخفاض في درجات الحرارة تتراوح من 10 إلى 14 بالسواحل ومن 4 إلى 6 درجات بالولايات الداخلية.

كما أن درجات الحرارة الدنيا تكون تحت الصفر بالمناطق الداخلية والهضاب العليا ليلا.

مشيرة إلى أن الرياح ستكون قوية تصل إلى 60 كلم/سا على السواحل، مما يؤدي إلى بحر جد هائج لتصل علو الأمواج إلى 3 أمتار.

وأكدت ذات المتحدثة، أن التحسن سيكون تدريجيا بداية من مساء يوم الإثنين.