أمطار وسيول تغرق شوارع العاصمة

تشهد ولاية الجزائر العاصمة أمطارا غزيرة، نتجت عنها سيول جارفة عرقلت حركة السير في عدة مناطق.

وغمرت سيول جارفة ومياه الأمطار العديد من المنازل والمحلات بعدة بلديات من الولاية.

واعطت تعليمات لفرض حالة استنفار في صفوف الحماية المدنية للتعامل السريع مع مخلفات الأمطار الغزيرة.

وتشهد العاصمة شلل تام في حركة السير بفعل ارتفاع منسوب المياه في عدة طرقات.

كما سجلت عدة نداءات استغاثة للحماية المدنية بعد أن غمرت المياه عدة منازل بحي البساتين ببئر مراد رايس.

وتسبب السيول في انسداد كلي لبالوعات صرف المياه بشوارع عدة أحياء.

شلل كلي في حركة السير على مستوى الطريق الرابط بين زرالدة والدار البيضاء.

وقامت مصالح الحماية المدنية بنشر 500 عون للتعامل مع مخلفات السيول.