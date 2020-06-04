أمطار وصفاء على هذه المناطق

ذكرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية والوسطى، ستشهد أجواء صافية على العموم.

وخلال الظهيرة، سجلت تشكل سحب مرفوقة بخلايا رعدية منعزلة على المناطق الداخلية والهضاب العليا الوسطى، لتتلبد السماء خلال الليل على المناطق الساحلية والقرب ساحلية مع تساقط بعض الأمطار نحو المناطق الوسطى.

والرياح تكون من غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا، وتصل أحيانا إلى 50 كم/سا قرب السواحل، وتكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا على المناطق الداخلية والهضاب العليا، مع بعض التطاير للرمال على الهضاب العليا.

اما المناطق الشرقية، فتوقع الديوان، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على المناطق الساحلية، أما على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس ستتشكل سحب مرفوقة بخلايا رعدية بداية من الظهيرة، تؤدي إلى تساقط أمطار محلية، ومن المحتمل أن تلتحق هذه الأخيرة بالمناطق الساحلية أواخر النهار.

والرياح تكون من غربية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا قرب السواحل، وتكون من متغيرة الاتجاه إلى غربية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

وافادت المصلحة ان المناطق الجنوبية، ستشهد أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على جل المناطق الجنوبية.

وخلال الظهيرة، تتشكل خلايا رعدية على الهقار والطاسيلي، الصحراء الشرقية، وعلى طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي، مع تسجيل أجواء حارة على أقصى الجنوب.

والرياح تكون غربية، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا على الجنوب الغربي للوطن، شمال الصحراء، الصحراء الشرقية والصحراء الوسطى مع تطاير للرمال، ورياح متغيرة الاتجاه بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا على الهقار والطاسيلي وكذا منطقة الواحات.

تتراوح درجات الحرارة ما بين 25 إلى 33 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 28 إلى 36 درجة على المناطق الداخلية، ومن 35 إلى 47 درجة على المناطق الجنوبية.