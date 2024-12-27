أمطار وصقيع بهذه المناطق غدا السبت

كشفت النماذج الرقية للرصد الجوي، عن حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف طقسا باردا وتساقطا للأمطار بعدة مناطق من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية الشرقية للوطن، غدا السبت، تساقطا لأمطار.

وسيكون الطقس بارد، بالهضاب العليا والأوراس، فيما سيتشكل الصقيع خلال الصبيحة، بالهضاب العليا.

وستتراوح درجات الحرارة بين 14 و18 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 7 و17 درجة بالمناطق الداخلية، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف تساقط بعض الأمطار، على ولايتي بشار وتندوف. وستتراوح درجات الحرارة بين 12 و27 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.