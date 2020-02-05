أمطار وضباب على هذه المناطق

توقعت الأرصاد الجوية سحب عابرة، بالمناطق الوسطى الشرقية والشرقية، من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط أمطار على المناطق الشرقية.

وبداية من الظهيرة، تتلاشى هذه السحب تدريجيا على المناطق الوسطى الشرقية.

الرياح تكون شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا قرب السواحل الوسطى الشرقية.

وتكون شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا وتصل أحيانا إلى 50 كم/سا على السواحل الشرقية.

رياح شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا، وتصل أحيانا من 50 إلى 60 كم/سا على باقي المناطق.

وذكر الديوان، المناطق الغربية والوسطى الغربية، ستشهد بعض الضباب خلال الصبيحة قرب السواحل والسهوب، لتصبح الأجواء صافية على العموم.

الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا، وتصل أحيانا إلى 40 كم/سا قرب السواحل.

وتكون من متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

أما المناطق الجنوبية، فستعرف، أجواء صافية على العموم.

والرياح تكون من متغيرة الاتجاه إلى شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا على منطقة بشار.

ورياح متغيرة الاتجاه وضعيفة على منطقة تندوف ومن متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على الصحراء الوسطى.

وعلى منطقة الواحات وشمال الصحراء، تكون الرياح شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا.

ورياح شمالية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا، على الصحراء الشرقية.

وتكون من متغيرة الاتجاه إلى شرقية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي.

وسجلت المصلحة، بحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالسواحل الغربية، ومضطرب على السواحل الوسطى، وعلى السواحل الشرقية البحر سيكون هائج.

وتتراوح الحرارة، ما بين 14 إلى 19 درجة بالسواحل، و8 إلى 20 درجة بالمناطق الداخلية، و17 إلى 30 درجة بالجنوب.