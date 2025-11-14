إعــــلانات
أمطار وطقس حار بهذه المناطق غدا السبت

بقلم نادية بن طاهر
أمطار وطقس حار بهذه المناطق غدا السبت
كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف أجواءً مشمسة على أغلب ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا السبت، طقسا مشمسا، وطقس حار بالمناطق الوسطى والشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 26 و29 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 20 و28 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، طقسا مشمسا. وتساقط أمطار على ولاية بشار. وستتراوح درجات الحرارة بين 26 و36 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

