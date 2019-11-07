أمطار وطقس صاف على معظم التراب الوطني

توقعت الأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية والوسطى، ستشهد طقس صاف، مع تشكل سحب مرفوقة بأمطار بالسواحل والمناطق الداخلية.

وتكون الرياح من غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة تتراوح من 20 إلى 40 كم/سا قرب السواحل وتصل إلى 50 كم/سا.

وتكون غربية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

أما المناطق الشرقية، فذكر الديوان، أنها ستعرف سحب عابرة مع بعض الصفاء.

والرياح تكون من متغيرة الاتجاه إلى غربية، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا على العموم.

وأفادت المصلحة، أن الجنوب سيعرف أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، مع رعود خفيفة.

وتكون الرياح من شرقية إلى شمالية شرقية، من 20 إلى 40 كم/سا، على الصحراء الشرقية، الوسطى، تندوف مع تطاير للرمال.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاه، بسرعة 20 كم/سا على شمال الصحراء، بشار والواحات.

وعلى أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي سجلت، رياح متغيرة الاتجاه، من 15 إلى 30 كم/سا، مع تطاير للرمال،نحو أقصى الجنوب.

وتتراوح الحرارة،من 19 إلى 21 درجة على السواحل،ومن 13 إلى 22 درجة بالمناطق الداخلية ومن 18 إلى 38 درجة بالجنوب.

وسجلت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية بحر مضطرب على طول الشريط الساحلي للوطن.