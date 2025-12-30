أمطار وموجة برد غدا الأربعاء على عدة ولايات من الوطن

توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية تساقط أمطار مصحوبة بموجة برد غدا الأربعاء. على عدة ولايات من الوطن. حسب ما افاد به بيان للديوان .

كما أضاف الديوان في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر أن الولايات التي ستشهد أمطار هي الطارف، عنابة. سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، سيدي بلعباس، تلمسان والنعامة.

وفي الذات الصدد ستشهد ولايات تبسة، خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، الجلفة، الأغواط، البيض والنعامة موجة برد.