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قناة النهار

أمطار و ثلوج بهذه المناطق..التفاصيل

بقلم قناة النهار
أمطار و ثلوج بهذه المناطق..التفاصيل
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أمطار و ثلوج بهذه المناطق..التفاصيل

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رابط دائم : https://nhar.tv/JK34f
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