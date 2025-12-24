أمطار رعدية بوهران تستنفر الحماية المدنية وتدخلات ناجحة دون خسائر

وضعت مديرية الحماية المدنية لولاية وهران، تحت إشراف المدير الولائي العقيد محفوظ سويكي، جميع وحداتها العملية في حالة تأهب قصوى تزامنا مع تساقط الأمطار الرعدية التي شهدتها الولاية. وسخرت دوريات استطلاعية عبر مختلف محاور الطرقات وشوارع البلديات والدوائر.

وسجلت المصالح المختصة عدة تدخلات ميدانية إثر تراكم مياه الأمطار بعدد من النقاط، أبرزها امتصاص المياه المتراكمة بساحة المدخل الرئيسي لأحد المصانع جراء ارتفاع منسوب واد طفراوي، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

كما تم امتصاص مياه الأمطار المتسربة إلى منزل قرب الملعب البلدي ببوفاطيس مع إجلاء عائلة مكونة من خمسة أفراد نحو مركز إيواء تابع للبلدية. وعلى الطريق الولائي رقم 41 الرابط بين بوفاطيس ووادي تليلات، تدخلت وحدات الحماية المدنية لامتصاص المياه وإنقاذ وإجلاء 27 شخصا كانوا على متن حافلة لنقل المسافرين، إضافة إلى إنقاذ شخصين عالقين أعلى شجرة بالمحور ذاته.

وشملت التدخلات أيضا امتصاص مياه الأمطار المتسربة داخل 15 مسكنا فوضويا بقرية فلاوسن ببلدية بوسفر، إلى جانب تسجيل انجراف جزئي للتربة بشارع عبد الرحمان أحمد بحي رأس العين ببلدية وهران، حيث تم وضع جهاز أمني للحراسة دون تسجيل أي خسائر بشرية.

كما تم تحرير سيارات عالقة بالطريق الوطني رقم 11 قرب محور الدوران “المشتلة” ببلدية بئر الجير. وامتصاص المياه المتراكمة بحي الطحطاحة والطريق الاجتنابي الثالث قرب محطة نقل المسافرين “الباهية” ببلدية وهران.

وأكدت مديرية الحماية المدنية أن هذه التقلبات الجوية لم تخلف أي خسائر بشرية أو مادية.