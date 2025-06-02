أمطار غزيرة مصحوبة ببَرَد على ولايتين

نبّهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من تساقط أمطار غزيرة قد تكون مصحوبة بحبات البرد، بولايتي جانت وإيليزي.

وذلك ابتداءً من الساعة السادسة مساءً من اليوم الاثنين، على أن تستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم غد الثلاثاء.

ويتوقع أن تتراوح كميات الأمطار ما بين 20 إلى 30 ملم، ما قد يؤدي إلى تشكل سيول وارتفاع منسوب الأودية.

وفي هذا الصدد، دعت الحماية المدنية كافة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، لا سيما الموالين ومربي المواشي، تفاديًا لأي خسائر محتملة نتيجة لجريان الأودية.

كما حثّت السائقين ومستعملي الطريق على تجنب السرعة المفرطة، خاصة خلال اللحظات الأولى من تساقط الأمطار، التي تتسبب غالبًا في انزلاق المركبات بفعل لزوجة الطرق.

وفي حال الطوارئ، دعت الحماية المدنية المواطنين إلى الاتصال بها عبر الرقمين الأخضرين 14 و1021 على مدار الساعة.