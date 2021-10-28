أمطار مصحوبة برياح على 14 ولاية بداية من اليوم

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة عن سقوط امطار رعدية مع رياح على الولايات الشرقية والجنوبية-الغربية من البلاد. وذلك بداية من ظهيرة الخميس وإلى غاية العاشرة ليلا من ذات اليوم. ومن المنتظر ان تكون كمية الأمطار المرتقبة ما بين 20 و40 ملم.

وحسب النشرية الولايات المعنية هي كل من هي النعامة والبيض والأغواط والجلفة والمسيلة وبرج بوعريريج وسطيف وميلة. بالإضافة إلى قسنطينة وقالمة وأم البواقي وباتنة وخنشلة وتبسة.

وتمتد صلاحية النشرية الخاصة من الثانية زوالا من نهار اليوم الخميس إلى غاية الساعة العاشرة ليلا، حيت سيتم تسجيل هبوب رياح وخلايا رعدية.