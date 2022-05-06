أمطـار رعدية بداية من صباح غد السبت على هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات البرد اليوم الخميس على الولايات الشمالية.

وحسب نشرية خاصة، لمصالح الأرصاد الجوية، فإن تساقط الأمطار سيخص ولايات بجاية، جيجل، سكسكدة، عنابة، الطارف، قالمة، أم البواقي، قسنطينة، ميلة، خنشلة. بالإضافة كذلك إلى برج بوعريريج، سطيف، سوق اهراس ، باتنة.

كما كشفت النشرية، أن التساقط سيكون بداية من مساء اليوم الخميس إلى غاية صباح يوم غد الجمعة. وكمية الأمطار المتوقعة خلال هذا التساقط ستصل إلى 60 ملم محليا.

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