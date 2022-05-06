أمطـار رعدية بداية من صباح غد السبت على هذه الولايات
حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطـار رعدية بداية من صباح يوم غد السبت.
وتتعلق الولايات المعنية بكل من بجـايـة ، جيـجـل ، سكـيـكـدة ، عنـابـة ، الطـارف، سوق أهـراس، قـالـمـة، قسنـطينـة، ميـلـة، سطيـف.
وحسب ذات النشرية ستستمر النشرية الخاصة إلى غاية الساعة 21.00 من مساء يوم السبت.
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أمطار رعدية غزيرة مصحوبة ببرد على 14 ولاية اليوم
حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات البرد اليوم الخميس على الولايات الشمالية.
وحسب نشرية خاصة، لمصالح الأرصاد الجوية، فإن تساقط الأمطار سيخص ولايات بجاية، جيجل، سكسكدة، عنابة، الطارف، قالمة، أم البواقي، قسنطينة، ميلة، خنشلة. بالإضافة كذلك إلى برج بوعريريج، سطيف، سوق اهراس ، باتنة.
كما كشفت النشرية، أن التساقط سيكون بداية من مساء اليوم الخميس إلى غاية صباح يوم غد الجمعة. وكمية الأمطار المتوقعة خلال هذا التساقط ستصل إلى 60 ملم محليا.
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أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 60 ملم في هذه الولايات
حذّرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 60ملم محليا إلى غاية السادسة من مساء اليوم الخميس.
وأضاف نفس المصدر، أن الولايات المعنية هي: الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، المدية، البليدة، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت.
حذّر تنبيه لذات المصالح من تساقط أمطار رعدية تصل إلى 50ملم محليا بداية من منتصف النهار إلى غاية منتصف الليل.
أما الولايات المعنية هي: سوق أهراس، الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، ميلة، قسنطينة، قالمة، عنابة، سطيف، الجلفة، سكيكدة، الطارف، جيجل والبيض.
أمطار رعدية ورياح قوية في هذه الولايات
حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة.
وأضاف نفس المصدر، أن كميتها المرتقبة تصل إلى 60 ملم محليا. وتستمر في التساقط إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة اليوم الخميس.
أما الولايات المعنية: سيدي بلعباس، غليزان، الشلف، مستغانم، عين تموشنت، تلمسان، سعيدة، معسكر، وهران، عين الدفلى، تسمسيلت، تيارت، البيض والنعامة.