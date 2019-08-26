أمطـار وبرد على 9 ولايـات شمالية بداية من اليوم

حذرت نشرية خاصة لمصلحة الأرصاد الجوية من تساقط أمطارمرفوق بالبرد على تسع ولايات الشرقية من الوطن .

كما أكدت أن هذه الأمطار ستكون مرفوقة ببعض الرياح. وحسب النشرية الخاصة.

فإن هذه الأمطار ستشمل ولايات سطيف، باتنة، خنشلة وتبسة، بالإضافة إلى أم البواقي وسوق أهراس وڤالمة وقسنطينة وميلة.

كما أكدت مصلحة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة لنهار اليوم ستعرف ارتفاعا مقارنة بالأمس.

حيث ستصل إلى 36 درجة بالمناطق الساحلية ومن 31 إلى 40 درجة على المناطق الداخلية.

ومن 31 إلى 46 درجة على المناطق الجنوبية.

كما تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية سحبا سفلى خلال الصبيحة على المناطق الساحلية.

لتصبح الأجواء مغشاة غالبا وشبه رعدية.

أما على المناطق الداخلية والهضاب العليا، فيرتقب أجواء مغشّاة غالبا، مع تشكل رعود بداية من الظهيرة.

تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية، هذه الأخيرة تلتحق بالسواحل أواخر النهار، وتكون غزيرة خلال الليل.

وعلى المناطق الوسطى تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية سحبا سفلى خلال الصبيحة على المناطق الساحلية وقرب الساحلية.

لتصبح الأجواء مغشاة جزئيا على العموم.

أما على المناطق الشرقية فتتوقع مصالح الأرصاد الجوية سحبا سفلى عابرة على المناطق الساحلية لتتحسن الأجواء تدريجيا خلال الظهيرة.

وعلى المناطق الجنوبية تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية أجواء مغشاة غالبا على الجنوب الغربي للوطن نحو شمال الصحراء.

مع تشكّل رعود بداية من الظهيرة، هذه الأخيرة تؤدي إلى تساقط أمطار.

أما على أقصى الجنوب نحو الهڤار والطاسيلي، الصحراء الوسطى وعلى طول الشريط الحدودي الجزائر – مالي.

تكون الأجواء مغشاة غالبا وغائمة محليا، مع تشكل خلايا رعدية تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

هذه الأمطار تكون غزيرة محليا خلال الظهيرة، خاصة نحو أقصى الجنوب ومنطقة الهڤار.