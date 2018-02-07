أمطــــار وثلـــــوج تعـــــزل 7 ولايـــــات في 24 ســــاعـــــة..!

انقطاع حركة المرور وعزل قرى ومداشر بأكملها والأمن يتدخّل لإجلاء المحاصرين

الثلوج تقطع طرقات وطنية وولائية وتعزل سكان القرى والأرياف في المسيلة

تسبّبت الأمطار الغزيرة والثلوج الكثيفة التي تساقطت خلال 24 ساعة الأخيرة، في غلق عدد من الطرق البلدية بكل من ولايات تيزي وزو والبويرة وباتنة وسطيف والبليدة والمسيلة والبيّض، حيث تدّخلت مصالح الأمن من أجل إجلاء العالقين والمحاصرين وسط الثلوج.

وأشارت الحماية المدنية في بيان لها إلى أن ثلاث بلديات من تيزي وزو وبلديتين من البويرة معنية بانعكاسات التقلبات الجوية، ويتعلق الأمر بالنسبة لولاية تيزي وزو ببلديتي بني يني وايبوذراعن المرتبطتين بولاية البويرة، حيث تعرفان انقطاعا في حركة المرور نظرا لتراكم الثلوج بالممر الجبلي لتيزي نكويلل على مستوى الطريق الوطني رقم 30 والطريق الوطني رقم 33.

كما تعرف مدينة عين الحمام أيضا انقطاعا في حركة المرور على مستوى الممر الجبلي تيروردا والطريق الوطني رقم 15 الرابط بين هذه البلدية وولاية البويرة، في حين أن بلدية ايفرحونن مقطوعة أمام حركة المرور على مستوى الممر الجبلي تيزي شلاطة على مستوى الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين بلدية ايليتن وولاية بجاية.

أما ولاية البويرة، فإن بلدية الأصنام مقطوعة أيضا أمام حركة المرور نتيجة تراكم الثلوج على مستوى الطريق الوطني رقم 33 بالمكان المسمى «أسول-تكجدة»، ومن جهتها تعرف بلدية أغبالو انقطاعا في حركة المرور بالممر الجبلي تيروردا على مستوى الطريق الوطني رقم 15.

وكان الديوان الوطني للأرصاد الجوية قد أعلن في نشرية خاصة عن تساقط للثلوج على المرتفعات الغربية للوطن التي تفوق 900 متر، لتصل تدريجيا إلى ولايات وسط وشرق البلاد.

الثلوج تقطع طرقات وطنية وولائية وتعزل سكان القرى والأرياف في المسيلة

تسببت، صبيحة أمس، كميات الثلوج المتساقطة عبر إقليم ولاية المسيلة، لاسيما المناطق الشمالية والشرقية والغربية، في قطع العديد من الطرقات وشل حركة المرور عبر طرقات وطنية وولائية على غرار الطريق الوطني رقم 45 و46 و60 و89، إلى جانب الطرقات الولائية رقم 25 و02، أين تدخلت الجهات المشتركة من أجل فتح الطرقات أمام المارة.

كما فضلت المؤسسات التربوية عدم استقبال التلاميذ للأطوار الثلاثة، لاسيما وأن أغلب الأساتذة يقطنون خارج إقليمها ويبعدون بنحو 60 إلى 45 كلم، كسيدي عيسى وبني يلمان وونوغة وحمام الضلعة وغيرها.

ومن بين الطرقات المقطوعة طريق عين الجراد الرابط بين ولايتي مسيلة وبرج بوعريريج وطريق بانيو وجبل ثامر على محور الطريق الوطني رقم 45، طريق الهامل وجبل مساعد بالمنعرجات العنق وطريق بني يلمان نحو طرقات ولاية البويرة كتاقديت وغيرها.

طريق عين الريش بالمنطقة المعروفة قمرة، إحدى أكبر التجمعات السكانية، إلى منطقة الثنيات ببلدية ونوغة والمعاضيد بالبلديات والقرى المجاورة لها.

كما عرفت العديد من الطرقات صعوبة في حركة المرور، أين جندت الجهات المعنية كل الإمكانيات المادية والبشرية لتسهيل الحركة لدى المسافرين وفك الحصار على سكان القرى والمداشر الجلبية على وجه الخصوص.

الثلوج تتسبب في غلق عدد من المحاور بالبيّض.. ومصالح الأمن تتدخل لإجلاء المواطنين

تسبب التساقط الكثيف للثلوج، طيلة ليلة أول أمس، على ولاية البيض في غلق عدد من المحاور بالطرق الوطنية، مما استدعى تدخل كل من مصالح مديرية الأشغال العمومية والحماية المدنية وكذا مصالح الأمن «الشرطة والدرك الوطني».

وقد تدخلت مصالح مديرية الأشغال العمومية لفتح عدد من الطرقات الوطنية والبلدية قصد تسهيل حركة السير بها، حيث تمّ تسخير عدد كبير من الجرافات وكاسحات الثلوج لإزاحة كميات كبيرة من الثلوج عن الطرقات والتي تجاوز سمكها العشرة سنتيمترات.

من جهتها، جندت مصالح الحماية المدنية وحداتها المنتشرة عبر تراب الولاية والمقدرة بـ14 وحدة بالتنسيق المباشر مع الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لعاصمة الولاية، قصد التدخل السريع وإجلاء العالقين وسط الثلوج.

حيث تم إجلاء وإخراج كل المركبات التي حاصرتها الثلوج على مستوى الطريق الوطني رقم 47 الرابط بين البيض والأغواط وكذا الطريق الوطني رقم 111 الرابط بين البيض وتيارت.

وكذا الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين البيض وسعيدة والطريق الوطني رقم 47 في اتجاه الأبيض سيدي الشيخ، خاصة على مستوى بلدية عين العراك.