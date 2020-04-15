أمـن بشــار يصدر بيانا حول فيديو إيقاف سائق سيارة أجرة من طرف دورية شرطة

أصدرت مديرية أمـن ولاية بشــار، اليوم الاربعاء، بيانا حول فيديو إيقاف سائق سيارة أجرة من طرف دورية شرطة.

وجاء بيان مديرية امن بشار على إثر مقطع الفيديو الذي تم رصده أمس الثلاثاء، عبر صفحات الفايسبوك، يتضمن عملية إيقاف سائق سيارة أجرة من طرف دورية شرطة بمدينة بشـار، وهو بصدد نقل أحد الأشخاص، ما يشكل خرقا لأحكام المرسوم التنفيذي، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار كورونا.

وأوضحت مصالح أمن ولاية بشـــار، أن صاحب سيارة الأجرة، بعد إخضاعه للإجراءات المعمول بها بخصوص خرق قواعد منع النشاط للحد من انتشار فيروس كورونا، قام السائق باللحاق بقائد دورية الشرطة على مستوى الشارع المحاذي لأحد مرافق الشرطة، محاولا استمالته للعدول عن قراره، وهو ما رفضه ضابط الشرطة.

وأضاف البيان “بدأ السائق باستفزاز ضابط الشرطة بحضور أحد الأشخاص كان قد نقله على متن سيارة الأجرة، خرقا للوائح التنظيمية المقررة في المرسوم التنفيذي”.

وجاء في البيان، أن مقطع الفيديو أظهر تصرفات منسوبة لضابط الشرطة، فتحت في شأنها مصالح أمن ولاية بشار التحريات الضرورية للتأكد من صحتها، ما قد يضع الطرف المخالف محل متابعات، كون المخالفة تتعارض مع التعليمات المسداة في شأن ترقية التعامل مع المواطنين، و تتنافى مع أخلاقيات مهنة الشرطة.