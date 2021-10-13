أمـن بومـرداس يتلقـى 6977 إتصـال هاتفـي خلال شهر سبتمبر

استقبلت مصالح الشرطة لأمن ولاية بومرداس، عبر مختلف آلياتها الإتصالية الموضوعة تحت تصرف المواطن 6977 اتصال هاتفي عبر الأرقام الخضراء خلال شهر سبتمبر المنصرم.

وفي بيان لأمن الولاية، فقد تمثلت هذه الإتصالات في استقبال 3211 مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1548، وعبر خط النجدة 17 تم استقبال 2900 مكالمة.

بينما عبر الخط الأخضر 104 تم استقبال 673 اتصال، و 193 مكالمة أخرى تم إستقبالها عبر الموزعات الهاتفية.

وأضاف البيان، أن جلّ هاته الإتصالات تمحورت حول طلب الإغاثة، التبليغ عن الجرائم و الحوادث المرورية، إضافة الى طلب معلومات و توجيهات و تقديم يد المساعدة.

حيث تم التكفل بهذه الاتصالات من خلال تقديم خدمات أمنية آنية لجعل المواطـن فــي قلــب المعادلـة الأمنيـة التشاركية.

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