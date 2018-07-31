أمـن مستغانـم يحجز 200 قرص “ليريكا”ويوقف مروجيها

تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني بمستغانم، من توقيف شقيقين ينحدران من مدينة مستغانم، متورطان في ترويج الإقراص المهلوسة.

العملية جاءت بناءا على معلومات وردت الى الفرقة مفادها أن سالفي الذكر بصدد ترويج كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

على مستوى حي شعبي بوسط المدينة .

حيث كللت عمليات الترصد من توقيفهم متلبسين بـ 3 غرام من الكيف و200 قرص مهلوس من نوعLYRICA .

يتعلق الأمر ب”ق.ب.ص” البالغ من العمر30 و”ق.ع” البالغ من العمر 38 المقيمان بمستغانم.

قدم المتهمان أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم عن تهمةعرض وبيع الأقراص المهلوسة والمخدرات، حيث صدر في حقهم الحبس المؤقت.