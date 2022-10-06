أملي في غد أجمل ضاع على يديه

عذرته وسمحت له أن يعبث بمشاعري، و قبلت لنفسي أن أكون يوما ما له الضحية و من أن يكون هو الجلاد، و إعتبرت أن خيانته لي تدخل في إطارالروتين. الذي طغى على علاقتنا و استفحل بنا، حيث أننا معا منذ أزيد من سنوات.

أملي في غد أجمل ضاع على يديه

لكن أن يتركني بعد أن ضيع لي اجمل سنوات عمري، و ان يتسبب في جعلي مسخرة بين كل معارفي، فهذا ما لا أرضاه ابدا.

لقد أخبرني بكل وقاحة من أنه لا يتشرف بي ، و من أنه لا يمكنه ان يتزوج بي، فأهله يرفضونني لعدة إعتبارات، و قد اخبرني بذلك منذ بداية علاقتنا، إلا أنه وسمني من أنه سيتحدى العالم من أجلي ، و أظن أن ذلك كان مجرد كذبة و من أنه كان يربح الوقت و هو يتسلى بمشاعر فتاة هامت به. و لم تجرأ حتى على التفكير بأنانية في نفسها و في مستقبلها.

من المؤكد أنه ما من علاقة بين إثنين، إلا و يكون فيها من الإختلالات الكثير، و قد عرفت علاقتي بمن أحب في وقت من الأوقات فتورا كبيرا ، و لم يكن الأمر في غاية السرية. حتى أكتشف الخيانة التي منيت بها حيث أنني وجدت نفسي ابكي بدل الدموع دما، فأيامي الجميلة التي كانت بالوفاء مكللة ذهبت أراج الرياح، كما أن حبي للحبيب لم يعطي أكله و ذهب هباءا منتورا.

أملي في غد أجمل ضاع على يديه

واجهته، و بكيت أمامه بكاء المرأة المقهورة، و قد وجدت منه وعدا بالعودة الى جادة الصواب حيث أنه أكد لي أن ما كان منه لم يكن سوى علاقة عابرة.

صدقت الأمر و تمكنت من إبتلاع الكذبة التي أوهمني بها ، و منيت نفسي بالغد الجميل و الأفضل.

لم تمضي ايام ، حتى وجدت الحبيب يصدمني بخبر مفاده أنه يعتزم على الزواج من صاحبة النزوة. التي لا يمكنه تركها تتخبط في غياهب الحيرة و العذاب، حيث انه افقدها شرفها و لزام عليه أن يصحح غلطته معها.

بكيت و تخبطت كطير مذبوح من الألم، فلست بالغبية لأصدق مثل هذه الترهات، كما أنه ليس من المعقول أن أكون على الرف بعد أن استنفذت أجمل سنوات عمري. في حب لم أجني منه شيئا.

لست قادرة على الرجوع. و ليس بإمكاني تحمل فكرة أن من احببته كثيرا نال مني و عبث بعواطفي. و عصف بمستقبلي بهذه الطريقة.

أملي في غد أجمل ضاع على يديه

اريد حلا لأخرج من هذه الحيرة، فما أنا فيه لا أحسد عليه بالمرة.فما رأيك سيدتي؟

التائهة ت-ر من الغرب.

الرد:

قرأت رسالتك اختاه بكل تمعن، وأدركت من خلال الكلمات التي جاءت فيها حجم الالم الذي تتخبطين فيه. أدرك حاجة أي أنثى إلى قلب محب يحتويها، إلا أنه وعلى ما يبدو فالحنوّ الذي تبحثين عنه لإنقلب بالضد عليك، حيث أنك منحت قلبك لمن لا يستحقه.

لمست من نبرة ما جاء من كلمات في رسالتك إنهزاميتك وإستسلامك للمرّ الذي ذقته على يد من حسبته حبيبا وعلقت عليه كبير الأمل حتى تكونا معا وتكملا معا مشوار العمر.

أملي في غد أجمل ضاع على يديه

كما لا يفوتني أن أحمّلك جانبا من المسؤولية، فتعمدّك القبول بدور الضحية هو من جعلك وابقاك لقمة سائغة بين يدي رجل لم يرحمك، ولم يأبه حتى للتضحيات التي قدمتها له. بدءا من قلبك إنتهاءا بكيانك الذي ضرب اليوم في الصميم.

كما يقال، تعددت الأسباب والموت واحدة، ولو لم يكن من اسكنته قلبك. متورطا في قضية إنتهاك عرض فتاة هو مجبور أن يتزوج منها لخانك بألف طريقة وطريقة. أنصحك بضرورة منح نفسك وقتا تمارسين فيه حزنا غير بليغ على ما فاتك، ثم عودي إلى حياتك الطبيعية بكل أريحية ، إفتحي قلبك ولا تنغلقي على ذاتك وتأملي في غد أفضل.

الحياة اجمل حين نتخطى الحزن ونجعل منه خطوة نحو الأمام، وتأكدي هذه التجربة ستزيد من نضجك وقوتك.