أمل.. أول جزائرية تصل إلى نهائي برنامج أفضل شيف في هولندا

تحظى مسابقة الحلويات الفرنسية الشهيرة “Le Meilleur Pâtissier” بالعديد من المعجبين حول العالم. في بلده الأصلي ، ولكن أيضًا في الجزائر وكندا وحتى هولندا.

وتعد أمل بيتيفال على وجه الخصوص، أول شيف جزائرية تشارك في النسخة الهولندية لأفضل شيف حلواني.

وشارك العديد من الجزائريين في مسابقة “Le Meilleur Pâtissier” المرموقة ، لكن من وصلوا إلى النهائي قليلون جدا.

وقررت أمل أن تجرب حظها في النسخة الهولندية، بعد سنوات من متابعة البرنامج على التلفزيون.

وهكذا أصبحت أمل أول جزائرية تشارك في النسخة الهولندية من المسابقة، ومسيرتها الفنية مثيرة للإعجاب.

وشقت الطباخة الجزائرية طريقها من خلال الاختبارات الفنية والإبداعية حتى وصلت إلى النهائي.

وأظهرت المرشحة إبداعًا استثنائيًا وإتقانًا تقنيًا رائعًا خلال مشاركتها في أفضل طاهية معجنات في هولندا.

ونتيجة لذلك ، تمكنت من إقناع الحكام بمهاراتها، على الرغم من أنها لم تفز باللقب ، إلا أنها نالت احترام المتسابقين والمشاهدين.

وبالفعل ، أتاحت مشاركة أمل في هذه المسابقة إبراز ثراء الثقافة الجزائرية. حيث قامت طاهية المعجنات الجزائرية بغرس لمسات من ثقافة الجزائر. كما ارتدت أزياء جزائرية تقليدية مثل كاراكو، جبة قبايل وغيرها.