أمل الأربعاء يطيح برائد القبة ونجم بن عكنون يتعثر أمام الحراش

حقق فريق أمل الأربعاء فوزا ثمينا اليوم الثلاثاء أمام فريق رائد القبة بنتيجة 2-1 في إطار الجولة السادسة من الرابطة الثانية.
فيما تعثر نجم بن عكنون أمام فريق إتحاد الحراش بنتيجة التعادل السلبي لحساب نفس الجولة، كما تعرض إتحاد البليدة لهزيمة ثقيلة أمام وفاق المسيلة بنتيجة 3-2.
النتائج النهائية لمباريات الجولة 6 من الرابطة الثانية
مولودية قسنطينة 1~0 مولودية باتنة
شبيبة تيارت 1~2 مستقبل واد سلي
رائد القبة 1~2 أمل الأربعاء
شباب باتنة 0~0 إتحاد عنابة
شباب بني ثور 0~1 مولودية بجاية
شبيبة بجاية 2~1 أمل بوسعادة
جمعية وهران 2~1 شباب عين وسارة
نجم بن عكنون 0~0 إتحاد الحراش
دفاع تاجنانت 0~2 هلال شلغوم العيد
إتحاد الرمشي 0~2 شباب عين تيموشنت
مولودية العلمة 2~2 إتحاد الشاوية
وداد بوفاريك 2~0 إتحاد الأخضرية
صفاء خميس مليانة 2~0 إتحاد الكرمة
نجم تلاغمة 2~0 جمعية الخروب
وفاق مسيلة 3~2 إتحاد البليدة
إتحاد خنشلة 1~0 شباب أولاد جلال
شباب واد ارهيو 2~0 مولودية سعيدة
أولمبي ارزيو 1~3 جيل عين الدفلى
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