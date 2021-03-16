أمل الأربعاء يطيح برائد القبة ونجم بن عكنون يتعثر أمام الحراش

حقق فريق أمل الأربعاء فوزا ثمينا اليوم الثلاثاء أمام فريق رائد القبة بنتيجة 2-1 في إطار الجولة السادسة من الرابطة الثانية.

فيما تعثر نجم بن عكنون أمام فريق إتحاد الحراش بنتيجة التعادل السلبي لحساب نفس الجولة، كما تعرض إتحاد البليدة لهزيمة ثقيلة أمام وفاق المسيلة بنتيجة 3-2.

النتائج النهائية لمباريات الجولة 6 من الرابطة الثانية