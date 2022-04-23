أمل الأربعاء يطيح بمولودية الجزائر والحمراوة تتعادل أمام شلغوم العيد

أطاح فريق أمل الأربعاء، اليوزم السبت، بضيفه مولودية الجزائر، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الـ27.

وتمكن أمل الأربعاء خطف الفوز في الوقت بدل الضائع، وبالتحديد في الدقيقة الـ29، بتسجيل اللاعب دغماني الهدف الوحيد في المباراة.

كما افترق فريقي هلال شلغوم العيد، وضيفه مولودية وهران، على بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما لحساب نفس الجولة.

وستلعب سهرة اليوم مبارتين، لحساب ذات الجولة، بين شبيبة القبائل، وأولمبي الشلف، ومباراة ثانية بين شبيبة الساورة، ووداد تلمسان.