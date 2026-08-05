أمل الأربعاء يعزز صفوفه بصفقات جديدة.. وكاوة يتصدر الوافدين برسالة طموحة

يواصل نادي أمل الأربعاء تدعيم تشكيلته تحسبًا للموسم الكروي الجديد، بعدما أعلن عن التعاقد مع أربعة لاعبين جدد، في إطار سعي الإدارة إلى بناء فريق قادر على تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على تحقيق الصعود للرابطة المحترفة.

ويتقدم قائمة الوافدين لاعب الوسط عبد الرحيم كاوة، القادم من نجم القليعة، والذي يعد من أبرز الأسماء الصاعدة في البطولة، بعدما سبق له التتويج بجائزة أفضل لاعب لفئتي ديسمبر وجانفي لفئة الأكابر أقل من 23 سنة عن قسم وسط غرب، الموسم المنقضي.

كما عززت إدارة “الزرقاء” صفوفها بضم لاعب الوسط الهجومي عبد الجليل سمان، ولاعب الوسط محمد سوكال، وكلاهما قادمان من نجم القليعة، إضافة إلى الجناح أحمد بجاوي، المنتقل من شبيبة الأبيار.

وعقب توقيعه، عبر عبد الرحيم كاوة عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى أمل الأربعاء، مؤكدًا عزمه على تقديم أفضل ما لديه خلال الموسم الجديد.

وقال اللاعب إن طموحه يتمثل في المساهمة في تحقيق نتائج إيجابية مع الفريق، معربًا عن ثقته في قدرة المجموعة على تقديم موسم قوي، خاصة في ظل دعم جماهير النادي.