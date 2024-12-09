أمل الأربعاء يعلن فسخ عقود 7 لاعبين دفعة واحدة

أعلنت إدارة نادي أمل الأربعاء، اليوم الاثنين، رسميا عن تسريخ وفسخ عقود 7 لاعبين دفعة واحدة، مبرزة بأن القائمة تبقى مفتوحة.

وفي بيان عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” قالت إدارة “الزرقا”. إن القرار جاء بعد لقاء تشاوري وتقيي مع أعضاء الطاقم الفني للفريق.

مشيرة إلى أن قائمة اللاعبين المسرحين مرشحة للارتفاع. وذلك بعد إعطاء فرصة أخيرة لبعض العناصر حسب طلب المدرب.

ولم تكشف إدارة الأمل، عن هوية الأسماء التي تم تسريحها. مكتفيةً في المقابل. بالتأكيد على ترقية 7 لاعبين آخرين من تشكيلة الرديف كحل إستثنائي الى غاية مرحلة الميركاتو الشتوي.

ويحتل أمل الأربعاء. المركز الـ 13 في قسم الهواة مجموعة “وسط - شرق” برصيد 13 نقطة. بعد مرور 12 من 3 انتصارات و4 تعادلات و5 هزام.

كما أُقصي الفريق من الدور التصفوي الأخير لكأس الجزائر، على يد الجار اتحاد البليدة.