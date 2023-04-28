أمل الأربعاء يفوز على مولودية الجزائر وديا

تمكّن فريق أمل الأربعاء من الإطاحة بفريق مولودية الجزائر بهدف مقابل صفر ضمن استعدادات الفريقين للتحديات المقبلة.

وقالت إدارة مولودية الجزائر، عبر الصفحة الرسمية لها، على الفايسبوك، أن المباراة جرت بملعب 5 جويلية الأولمبي بعدما طلب الفريق العاصمي إجراء مباراة ودية.

واعتمد مدرب مولودية الجزائر باتريس بوميل على تشكيلته الأساسية المتمثلة في ليتيم، حميدي، حلايمةي، غزالة، عبد اللاوي، بن عبدي، بينارة، طاهر، بخشو، رازا، هارون وهي التشكيلة التي يعتمد عليها تقريبا في الرسميات.

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