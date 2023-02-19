أمل الأربعاء يقصف الوفاق بثلاثية ومقرة تواصل سلسلة النتائج الإيجابية

فاجأ أمل الأربعاء ضيفه وفاق سطيف بالفوز عليه بثلاثية مقابل واحد في مباراة الجولة 17 من منافسة الرابطة المحترفة.

و تداول على الثلاثية كل من أحمد زاوش الذي افتتح السجل التهديفي، ومحمد تومي الذي سجّل ثنائية.

فيما سجّل الهدف الوحيد لـ “النسر الأسود” شعبي.

كما فاجأ نجم مقرة ضيفه مولوية وهران في الفوز بثنائية مقابل صفر ليواصل حصد نتائجه الإيجابية بعد إقصائه مولودية الجزائر في وقت سابق.

ا الأربعاء 3 – 1 و سطيف

ن مقرة 2 – 0 م وهران

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption