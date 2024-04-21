أمل البليدة يبلغ ربع نهائي البطولة الإفريقية لكرة الطائرة

اقتطع فريق أمل البليدة لكرة الطائرة، تأشيرة الربع نهائي من البطلة الإفريقية لكرة الطائرة رجال، الجارية فعالياتها بمصر.

ونجح نادي أمل البليدة، في حسم بطاقة التأهل هذا الدور ربع النهائي، بعدما تغلب على جرين تيم الكونغولي بثلاثة أشواط دون رد.

وحسم ممثل الجزائر، نتائج الأشواط الثلاثة من هذه المباراة لصالحه بواقع (25-19)، (25-18)، (25-12)، لينال بطاقة التأهل للدور الربع نهائي.

من جهة أخرى ودع الممثل الثاني للجزائر في هذه البطولة، فريق وداد تلمسان، هذه البطولة، بعد هزيمته أمام فريق الشرطة الرواندي، بثلاثة أشواط لشوطين.