أمل بوشوشة: أنا لست مهووسة بمواقع التواصل الإجتماعي

أعلنت الفنانة “أمل بوشوشة” أنّها ليست مهووسة بمواقع التواصل الاجتماعي، وبأنّ متابعيها المليون ونصف هم متابعين حقيقيين.

وأكّدت بوشوشة خلال استضافتها في إحدى الفضائيّات، أنّ: “مخترع الإنستغرام لم يضع له قواعد بل تركه بحالة فوضوية”.

مضيفة أنّ مستخدمي هذه المواقع هم من وضعوا لها القواعد و كلّ واحد بحسب طريقة تفكيره.

وقالت بوشوشة أنّها تغار على زوجها بدرجة كبيرة، ولكن دون أن تتسبّب في أيّ مشاكل تسيئ لحياتها الأسرية.

وفي سياق آخر، قالت أمل بوشوشة أنّها تتقن اللّهجة اللّبنانية بطلاقة، وبأنّها تتكلّم السورية أيضا.

وأكّدت بأنّ لها نعمة التقاط اللهجات العربية، ما ساعدها على دخول الدراما العربية من بابها الواسع.