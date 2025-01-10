أمل بوشوشة إلى جانب سلافة معمار في أجدد ظهور لهما

شاركت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة، صورة عبر ستوري حسابها بإنستغرام وهي بعشاء إلى جانب صديقتها الفنانة السورية سلاف معمار في أحد المطاعم ببيروت.

هذا وإنضمت أمل بوشوشة لبطولة مسلسل السبع إبن الجبل، لتعود للدراما السورية مجدداً بعد ثلاث سنوات من الغياب عنها.

وستجتمع بوشوشة، في موسم دراما رمضان 2025، مع النجم السوري باسم ياخور. بعد إجتماعهما في مسلسل على صفيح ساخن سنة 2021.

ويضم العمل في بطولته أيضاً أمل عرفة وعبد المنعم عمايري، ويتناول قصة ملحمية جديدة من عالم درامي مختلف.

أحداث المسلسل مليئة بالتشويق حيث الأخ يصارع أخيه، والحبيبة تقاتل حبيبها وفق ما كشفت الشركة المنتجة للعمل.

ويشارك في بطولته أيضاً عدداً من النجوم منهم فايز قزق وحلا رجب ويزن خليل ويزن السيد. وطلال مارديني وطارق مرعشلي ووفاء موصلي.

وكذا جلال شموط وجفرا يونس وحسن خليل وروعة السعدي وعدنان أبو الشامات. وجيني أسبر ودلع نادر وإليانا سعد وعبد الرحمن قويدر وحسام الشاه وجبريل حسام الدين وآخرين.