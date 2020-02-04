أمل بوشوشة بطلة مسلسل باسل خياط لرمضان 2020

إنضمت النجمة الجزائرية، أمل بوشوشة، لمسلسل “النحات” والذي يقوم ببطولته الفنان السوري المتألق باسل خياط.

وسيدخل مسلسل “النحات”، السباق الرمضاني لهذه السنة، وهو عبارة عن تجربة جديدة، وسيؤدي فيه خياط ثلاث شخصيات.

ويضم المسلسل، العديد من الممثلين المتألقين، بينهم ندى أبو فرحات وليا أبو شعيا وفادي ابرهيم ويارا قاسم ودارينا الجندي وكارول عبود وإيلي متري.

والمسلسل من تأليف الكاتبة بثينة عوض، وإخراج التونسي مجدي السميري.

وهذا المسلسل، هو الثالث الذي يجمع بين أمل بوشوشة وباسل خياط، حيث سبق لهما وأن شاركا في مسلسلي “الإخوة” و”العراب”.