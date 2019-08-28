أمل بوشوشة تبحث عن العالمية بـ”دولار”

فن وثقافة
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أمل بوشوشة تبحث عن العالمية بـ”دولار”
بقلم زهيدة.ث

تبحث الفنانة الجزائرية  امل بوشوشة الوصول إلى العالمية، وهذا بعد مشاركتها في مسلسل “دولار” .

و تصدر “دولار” قائمة الأعمال الأكثر تداولاً على منصّة “نتفليكس” لثلاث أسابيع على التوالي.

وبذلك، يكون “دولار” المُسلسل اللبنانيّ الذي تخطّى نجاحه الجمهور العربيّ ليطال العالميّة،خاصّة بعد انطلاق عرضه على شبكة “نتفيلكس” .

وتدور أحداث المُسلسل ضمن إطار من الغموض والتشويق.

و يروي قصّة مُوظّفة تعمل في مصرف وتلتقي بأحد العملاء الذي يقلب حياتها رأساً على عقب.

و مع مرور الوقت تتوالى الأحداث فيدخلان البطلان في رحلة بحث عن ورقة “دولار”.

زهيدة ث


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