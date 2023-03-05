أمل بوشوشة تبعث برسالة لكارول سماحة أمام الملايين

هنأت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة النجمة اللبنانية كارول سماحة على ألبومها الجديد “الألبوم الذهبي”.

ووجهت أمل بوشوشة رسالة إلى كارول سماحة أمام ملايين المتابعين على موقع “”تويتر”. أكدت من خلالها أن عنوان العمل “الألبوم الذهبي” يليق باسم كارول ووصفتها بسيدة المسرح.

وكتبت بوشوشة: “عنوان الألبوم الذهبي يليق بسيدة المسرح كارول سماحة. وبفكرها الفني والموسيقي المختلف ألف مبروك مسبقاً بإنتظار سماع كامل أغاني الألبوم”.

وشكرت كارول سماحة أمل بوشوشة على تهنئتها وتمنت لها النجاح في مسلسل “دوار شمالي” الذي سيعرض في موسم دراما رمضان المقبل.

وردت كارول سماحة بالقول: “شو بحب ذوقك وروحك الحلوة أمل. إنت فنانة ونجمة منشوف حالنا بنجاحها وأخلاقها ناطرينك برمضان حبيبتي”.

وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي تتبادل فيها أمل بوشوشة وكارول سماحة التهنئات على أعمالهما الفنية. إذ تربط بينهما علاقة صداقة لطيفة.