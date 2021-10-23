شاهد.. أمل بوشوشة تخطف القلوب في مهرجان الجونة

خطفت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة، الأنظار، من خلال مشاركتها في ختام مهرجان الجونة السينمائي، بمصر، مساء الجمعة.

وتصدرت أمل بوشوشة الترند على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، بالجزائر وبعدة دول عربية أخرى، بإطلالتها الفاخرة في المهرجان.

وظهرت الفنانة الجزائرية المحبوبة، بثوب ملكي، وبإبتسامة ساحرة، جذبت كل الأضواء لها.

للتذكير، تألقت النجمة الجزائرية الشابة أمل بوشوشة هذا الموسم في الأعمال التي شاركت بها على غرار المسلسل السوري “على صفيح ساخن”، والذي عرض برمضان الماضي، وتوجت بوشوشة بلقب أفضل ممثلة في الدراما السورية، عن دورها في هذا المسلسل.

لتشارك بعدها في المسلسل “داون تاون” وهو ينتمي للدراما العربية المشتركة، وعرض هو الآخر في الصيف الماضي وعرف نجاحا كبيرا.

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https://www.instagram.com/p/CVWEGSUhptu/

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