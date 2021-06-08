أمل بوشوشة تتصدر الترند مع عرض مسلسلها الجديد “داون تاون”

تصدرت النجمة أمل بوشوشة، الترند الجزائري على تويتر، مع عرض مسلسلها الجديد “داون تاون”.كما دخلت الفنانة الجزائرية، في قائمة الأكثر تداولاً في تريند السعودية من خلال هاشتاغ “أمل داون تاون”ـ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ونشرت أمل بوشوشة، على حسابها بتويتر، صورة لتصردرها الترند الجزائري، معبرة عن سعادتها بهذا النجاح الجديد.كما شاركت الفنانة، صورتها بشخصية جولي من المسلسل عبر موقه انستغرام وكتبت: ” جولي متحمسين لعرض مسلسل داون تاون”.

ويتناول العمل مجموعة من القضايا الإنسانية والاجتماعية بجرعة عالية من التشويق والإثارة في حين لا تغيب الرومانسية عن أحداث المسلسل.والمسلسل مأخوذ عن قصة كلود أبي حيدر، وهو من سيناريو وحوار محمود إدريس وإخراج زهير قنوع.ويلعب بطولة المسلسل، كل من أمل بشوشة، وسامر اسماعيل، وستيفاني صليبا، وسارا أبي كنعان، وإلسا زغيب، ويوسف حداد، ومحمد عقيل، ووسام صليبا، وغيرهم.

هذا وتألقت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، خلال الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مشاركتها في المسلسل السوري “على صفيح ساخن”.وتمكنت أمل بوشوشة، من خلال دورها في هذا المسلسل، الحصول على لقب أفضل ممثلة في الدراما السورية خلال موسم رمضان 2021، حسب استفتاء موقع “ايتي بالعربي”.

https://www.instagram.com/p/CPyscGVBABp/

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