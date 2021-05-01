أمل بوشوشة تثبت جدارتها وتسجل نجاحاً باهراً بمسلسل “على صفيح ساخن”

حققت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة، نجاحاً لافتاً، منذ بداية عرض مسلسل “على صفيح ساخن”، بعد عودتها للدراما السورية.

وجاء خيار بوشوشة، لتعود في المكان المناسب من خلال عمل غني بنصه لقي نجاحا واقبالا معتبرا من الجمهور.

واعتبر المشاهدون، إن المسلسل عمل متكامل ذو مستوى يرفع أكثر فأكثر قيمة الدراما العربية.

وكسبت أمل هذا العام الرهان وسجلت نقطة جديدة في مرمى نجاحها، وأثبتت أنها ممثلة من الطراز الرفيع.

كما أكدت أمل بوشوشة، أنها رقم صعب في عالم التمثيل، وذلك من خلال ادائها المحترف وتمثيلها الواقعي البعيد كل البعد عن المبالغة في أدء المشاهد.

وتلعب أمل بوشوشة دوراً لافتاً يرحّب بعودتها إلى كنف الدراما السوريّة.

وأمل صاحبة موهبة أنيقة تصنّفها بين أفضل الممثلات العربيّات الشابات.

وتؤدّي أمل بوشوشة، الدور بأمانة، وحرصت على تمازج انقساماتها النفسيّة.

فكانت بوشوشة العاشقة المتأمّلة بعودة الحب، والزوجة المخدوعة بخيانة طليقها، والمرأة الطموحة الحالمة بتطوير إمكانيّاتها بشتى الوسائل، والأخت الصامدة على مواقفها رغم التحديات والشرخ الأسري.