أمل بوشوشة تحتفل بعيد ميلادها بهذه الكلمات

شاركت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة، كواليس وأجواء احتفالها بعيد ميلادها يوم الثلاثاء، برفقة زوجها والأصدقاء.

ونشرت الفنانة، مقطع فيديو على صفحتها بانستغرام، وكتبت: “أفضل شيء في الحياة هو أن تكون محاطًا بأشخاص يحبونك. أشكركم جميعًا وخاصة المعجبين على جعل يومي الخاص بي والمميز لا يُنسى”.

وتفاعل مئات المعجبين والنجوم مع عيد أمل بوشوشة، واحتفلوا بها من خلال مشاركة الستوريات والتعليق على الفيديو الذي شاركته.

ومنهم سيرين عبد النور التي علقت لها على الفيديو “سنة حلوة حياتي”، وغيرها الكثير.

هذا وتفاعلت أمل بوشوشة، مع الحرائق التي تعرضت لها عدة ولايات من الوطن.

وشاركت أمل فيديو لتلفزيون النهار حول الحرائق، وعلقت عليه بالقول: “حفظ الله وطننا عزيزاً منيعاً مُهاباً ومُصاناً من كل مكروه. لا كلام يعبر عن حزني لما يحصل.. ربي يحمي بلادي وأهلي في الجزائر، برداً وسلاماً”.