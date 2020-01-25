أمل بوشوشة تخوض تجربة فنية جديدة ونجوم سوريا يعلقون

أعلنت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة، عن دخولها لمسرح كركلا، من خلال مسرحية “جميل وبثينة”، والتي تؤدي فيها شخصية بثينة.

وكتبت الفنانة على صفحتها الرسمية بانستغرام: “يشرفني أن أنتمي إلى مسرح كركلا العريق وأن أجسد شخصية بثينة، بمسرحية جميل بثينة، مع زميلي النجم سامر اسماعيل”.

مضيفة: “اسطورة العشق في العلا، هو عمل مسرحي برؤية معاصرة يحمل دعوة للفن والإبداع”.

وبارك لها العديد من الفنانين العرب من بينهم النجم السوري قيس الشيخ نجيب والذي كتب: “مبروك يا صديقتي رح تكون تجربة مميزة وممتعة أكيد”.

لترد عليه بالقول: “الله يبارك فيك يا صديقي الصدوق قلبا وقالبا”.

كما هنأها النجمين السوريين المتألقين، باسم ياخور وشكران مرتجى.