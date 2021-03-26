أمل بوشوشة تدعو جمهورها لمتابعة مسلسل “على صفيح ساخن” خلال رمضان

نشرت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة بوستير مسلسلها الجديد”على صفيح ساخن” الذي ستقوم ببطولته رفقة الفنان السوري باسر ياخور.

وكتبت النجمة الجزائرية على صفحتها الرسمية على الإنستغرام “إنتظروني في رمضان 2021 في “على صفيح ساخن”.

وستظهر الفنانة الجزائرية امل بوشوشة في شهر رمضان الكريم بالحجاب في دورها الجديد في مسلسل “على صفيح ساخن”.

وتجسد “أمل بوشوشة” في المسلسل، شخصية “هند” تملك صالون حلاقة نسائية.

ويشارك في بطولة المسلسل، كل من النجوم السوريون ميلاد يوسف، وسلوم حداد، وباسم ياخور.

و ستظهر بوشوشة خلال شهر رمضان الفضيل على قناة LBC و روتانا دراما و قنوات أخرى.

و كان قد رحب النجم السوري، باسم ياخور، بالفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، والتي وصلت إلى دمشق بسوريا للمشاركة ببطولة المسلسل.