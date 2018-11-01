أمل بوشوشة تشارك الجزائريين في عيد 1 نوفمبر

احتفلت الممثلة الجزائرية، أمل بوشوشة، مع الشعب الجزائري، بمناسبة الذكرى الـ 64 لإندلاع الثورة الجزائرية المجيدة.
وكتبت خريجة ستار أكاديمي، بوشوشة، في تغريدة لها عبر التويتر،”شغلنا الورى وملأنا الدنى بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر”.
وأضافت الفنانة، “جزائر يا مطلع المعجزات ويا حجة لله في الكائنات”.
شغلنا الورى و ملانا الدنى
بشعر نرتله كالصلاه
تسابيحه من حنايا الجزائر
جزائر يا مطلع المعجزات،و يا حجة لله في
الكائنات#نوفمبر_المجيد #عيد_اندلاع_الثورة_الجزائرية_العظيمة pic.twitter.com/Qq5jiwrXe6
— Amel Bouchoucha | امل بوشوشة (@amelbouchoucha) November 1, 2018
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